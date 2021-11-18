"Сосредоточен на следующих матчах": "Спартак" не получал официальных запросов после обвинения Промеса в покушении на убийство
Напомним, в 2020 году он был задержан после вечеринки из-за нападения с ножом на одного из своих родственников.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Московский "Спартак" не получал каких-либо официальных запросов относительно обвинения голландца Квинси Промеса в покушении на убийство. Об этом Sport24 заявил пресс-атташе красно-белых Дмитрий Зеленов.
"Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет. Что касается сообщений в СМИ, то "Спартак" будет опираться только на официальные запросы компетентных органов, а таких запросов в адрес клуба не поступало", — заявил Зеленов.
По имеющейся в клубе информации, сейчас по делу продолжаются обычные процессуальные действия, которые "ничего не меняют".
Ранее Лайф сообщал, что в Нидерландах предъявили обвинение Промесу в покушении на убийство. Следствие интересует инцидент, произошедший в 2020 году на семейной вечеринке. По данным СМИ, тогда футболист напал с ножом на одного из своих родственников.
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