Московский "Спартак" не получал каких-либо официальных запросов относительно обвинения голландца Квинси Промеса в покушении на убийство. Об этом Sport24 заявил пресс-атташе красно-белых Дмитрий Зеленов.

"Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет. Что касается сообщений в СМИ, то "Спартак" будет опираться только на официальные запросы компетентных органов, а таких запросов в адрес клуба не поступало", — заявил Зеленов.

По имеющейся в клубе информации, сейчас по делу продолжаются обычные процессуальные действия, которые "ничего не меняют".