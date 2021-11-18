Полузащитник казанского "Рубина", бывший игрок сборной России Олег Шатов принял решение приостановить свою карьеру. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Татарстана.

"Принял решение для себя просто. В последнее время я только лечился, не играл. Для меня как для футболиста это был очень тяжёлый период. Я, как мог, его проходил, справлялся, но иногда нужно вовремя остановиться, выпрыгнуть из этого колеса. Клубок с каждой новой микротравмой нарастает, и потом у тебя не будет сил и возможности его распутать. Я понял, что лучше выйду, посмотрю на себя со стороны: куда я двигаюсь, чего хочу, для чего я это делаю", — заявил Шатов.

Отметим, что игрок и клуб уже приняли решение о расторжении контракта. Сам футболист заметил, что о продолжении карьеры будет думать до января, тогда же и примет соответствующее решение. Если он надумает вернуться, то в "Рубине" будут рады принять его на зимнем сборе.

"Если пойму, что у меня до сих пор страсть и я скучаю по футболу, я обязательно вернусь. Я точно знаю, что я сделаю эту попытку, потому что я реально люблю футбол, реально дорожу этим, это большая часть моей жизни", — добавил Шатов.