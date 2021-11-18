Польша с 21 ноября готова закрыть пункт пропуска Кузница на границе с Белоруссией
Республика принимает такое решение из соображений безопасности проходящего там железнодорожного движения и риска связанной с этим катастрофы.
Фото © ТАСС / Гучек Максим
Варшава предупредила Минск, что закроет железнодорожный пункт пропуска Кузница через польско-белорусскую границу в связи с миграционным кризисом. Как сообщается на сайте правительства республики, если обстановка не улучшится, то это может произойти уже в воскресенье, 21 ноября.
"В случае отсутствия ответа на этот призыв Польша, опасаясь за безопасность проходящего там железнодорожного движения и риска связанной с этим катастрофы, приостановит движение поездов через пограничный переход в Кузнице", — говорится в релизе.
Ранее Лайф сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гумкоридор в Германию для двух тысяч беженцев. По словам пресс-секретаря лидера республики, Минск уже начал выполнять свои обещания, в то время как Евросоюз даже не приступил к переговорам на уровне экспертов.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются, они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
А 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. На следующий день штурмующие границу беженцы забросали камнями польских солдат, им ответили водомётами. Кроме того, пограничники применили светошумовые гранаты, а также газ.
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