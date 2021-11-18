Польша с 21 ноября готова закрыть пункт пропуска Кузница на границе с Белоруссией

Варшава предупредила Минск, что закроет железнодорожный пункт пропуска Кузница через польско-белорусскую границу в связи с миграционным кризисом. Как сообщается на сайте правительства республики, если обстановка не улучшится, то это может произойти уже в воскресенье, 21 ноября.

"В случае отсутствия ответа на этот призыв Польша, опасаясь за безопасность проходящего там железнодорожного движения и риска связанной с этим катастрофы, приостановит движение поездов через пограничный переход в Кузнице", — говорится в релизе.

Ранее Лайф сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гумкоридор в Германию для двух тысяч беженцев. По словам пресс-секретаря лидера республики, Минск уже начал выполнять свои обещания, в то время как Евросоюз даже не приступил к переговорам на уровне экспертов.

