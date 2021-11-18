В Словакии введут локдаун для невакцинированных и не болевших ковидом граждан

В Словакии с 22 ноября вводят локдаун для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавируса или не переболели инфекцией. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

"В связи со значительным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, выразившейся, в частности, в переполненности больниц, нехватке мест для заражённых коронавирусом, правительство вынуждено с понедельника ввести локдаун для невакцинированных", — сказал премьер на пресс-конференции после заседания кабмина.

Так, непривитым и непереболевшим гражданам временно нельзя будет посещать общественные места, включая магазины, кроме тех, где продаются товары первой необходимости. Под запрет также подпадают службы, культурно-массовые и спортивные мероприятия. Глава кабмина отметил, что коронавирус сейчас является "заболеванием невакцинированных", так как более 70% пациентов с CoViD-19 не сделали прививки.