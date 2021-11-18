В Словакии введут локдаун для невакцинированных и не болевших ковидом граждан
Такая мера необходима для уменьшения нагрузки на здравоохранение, отметил премьер-министр республики Хегер.
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В Словакии с 22 ноября вводят локдаун для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавируса или не переболели инфекцией. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.
"В связи со значительным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, выразившейся, в частности, в переполненности больниц, нехватке мест для заражённых коронавирусом, правительство вынуждено с понедельника ввести локдаун для невакцинированных", — сказал премьер на пресс-конференции после заседания кабмина.
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Так, непривитым и непереболевшим гражданам временно нельзя будет посещать общественные места, включая магазины, кроме тех, где продаются товары первой необходимости. Под запрет также подпадают службы, культурно-массовые и спортивные мероприятия. Глава кабмина отметил, что коронавирус сейчас является "заболеванием невакцинированных", так как более 70% пациентов с CoViD-19 не сделали прививки.
Ранее Лайф рассказывал, что в Чехии вводят локдаун для непривитых и не болевших ковидом. А до этого аналогичное решение приняли власти Австрии, ограничения в республике не распространяются на детей младше 12 лет. Нарушителей там будет наказывать полиция.
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