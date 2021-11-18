Пульмонолог Пурясев рассказал, как распознать поражение лёгких при ковиде

Если у человека начинается поражение лёгких, то об этом говорят такие симптомы, как низкое содержание кислорода в крови, кашель и одышка. Об этом рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев в беседе с Ura.ru.

"Нужно определить насыщение крови кислородом. Видно, что, допустим, вместо положенных 98 сатурация у человека 80, а то ещё и ниже, значит, понятно, что идёт нарушение оксигенации организма. Это явный признак гипоксии. Появление таких симптомов, как одышка, одышка при физической нагрузке. Проявление воспалений, бронхитов, то есть проявляется кашель, мокрота, значит, присоединилась бактериальная инфекция. Уже надо насторожиться", — сказал медик.

Кроме того, ещё один способ выявить поражение лёгких — применение функции внешнего дыхания — это диагностический метод, разработанный для оценки состояния дыхательных органов человека. По словам Пурясева, это достаточно простая процедура, которая позволяет определить скорость вдоха, выдоха, объём насыщения и объём лёгких даже без компьютерной томографии.

При этом главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев уверен, что без компьютерной томографии получить полную картину заболевания всё же нельзя. Он отметил, что не знать, что происходит в лёгких, намного хуже и опаснее, чем КТ, так как можно упустить болезнь.

"Методы, которые позволяют получить объективную информацию, нам нужны. Этих методов много, например пульсоксиметрия. Это один из тестов, но нам нужна целостная картина. Мы должны понимать, что у человека не только снижен кислород, но и знать, где, какое поражение, на каком уровне. Поэтому без КТ сегодня сложно обойтись", — сказал врач.