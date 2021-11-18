Министра культуры Крыма Новосельскую обвинили в получении взятки в 25 млн рублей

Следователи предъявили обвинение министру культуры Крыма Арине Новосельской за получение взятки в размере 25 миллионов рублей, она задержана. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В настоящий момент решается вопрос о заключении обвиняемой под стражу.

По данным СК, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства в Севастополе. По местам жительства и работы министра проведены обыски.