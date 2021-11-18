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Министра культуры Крыма Новосельскую обвинили в получении взятки в 25 млн рублей

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантку уголовного дела этапируют в Москву.

18 ноября, 14:54
<p>Арина Новосельская. Фото © <a href="https://mkult.rk.gov.ru/ru/photo-report/show/2320" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Министерства культуры Крыма</a></p>

Арина Новосельская. Фото © Пресс-служба Министерства культуры Крыма

Следователи предъявили обвинение министру культуры Крыма Арине Новосельской за получение взятки в размере 25 миллионов рублей, она задержана. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В настоящий момент решается вопрос о заключении обвиняемой под стражу.

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По данным СК, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства в Севастополе. По местам жительства и работы министра проведены обыски.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о проведении следственных мероприятий в отношении Новосельской. Он назвал это "частью системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц" и выразил надежду, что правоохранители "во всём разберутся".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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