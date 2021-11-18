Министра культуры Крыма Новосельскую обвинили в получении взятки в 25 млн рублей
Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантку уголовного дела этапируют в Москву.
Арина Новосельская. Фото © Пресс-служба Министерства культуры Крыма
Следователи предъявили обвинение министру культуры Крыма Арине Новосельской за получение взятки в размере 25 миллионов рублей, она задержана. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
В настоящий момент решается вопрос о заключении обвиняемой под стражу.
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По данным СК, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства в Севастополе. По местам жительства и работы министра проведены обыски.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о проведении следственных мероприятий в отношении Новосельской. Он назвал это "частью системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц" и выразил надежду, что правоохранители "во всём разберутся".
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