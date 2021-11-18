Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили после встречи с адвокатами унесли на носилках в бессознательном состоянии. Об этом сообщил один из защитников политика Бека Басилая журналистам, передаёт "Sputnik Грузия".

"Когда мы завершали встречу с Мишей, когда он выходил из комнаты, он споткнулся и упал. Потом понадобились носилки... После падения я ни слова не слышал от Миши", — сказал юрист.