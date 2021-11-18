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Саакашвили после встречи с адвокатами унесли на носилках в бессознательном состоянии

По словам защитника экс-президента Грузии, политик поскользнулся и упал, после чего "не открывал глаза".

18 ноября, 14:48
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/260603653970023/photos/pb.100044568183561.-2207520000../3623991017631253/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Михаил Саакашвили</a></p>

Фото © Facebook / Михаил Саакашвили

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили после встречи с адвокатами унесли на носилках в бессознательном состоянии. Об этом сообщил один из защитников политика Бека Басилая журналистам, передаёт "Sputnik Грузия".

"Когда мы завершали встречу с Мишей, когда он выходил из комнаты, он споткнулся и упал. Потом понадобились носилки... После падения я ни слова не слышал от Миши", — сказал юрист.

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Он также отметил, что Саакашвили после случившегося не открывал глаза. Официальной информации о состоянии здоровья бывшего лидера страны пока нет.

Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Позже специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Адвокат Саакашвили объяснил скандальные кадры.

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8 ноября Саакашвили в связи с ухудшением здоровья перевели в тюремную больницу, хотя он настаивал на гражданской клинике. Вскоре он прекратил голодовку, однако, по словам его девушки, состояние политика продолжает ухудшаться и он даже не может встать с кровати. Вместе с тем главврач медучреждения подчёркивает, что жизни бывшего лидера страны ничего не угрожает.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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