Вирусолог Горелов объяснил, кто выиграет от введения QR-кодов
По словам гостя шоу "Дайте сказать", эта мера станет дополнительным рубежом защиты для сознательных и законопослушных граждан.
Фото © LIFE
Вирусолог Горелов объяснил, кто выиграет от введения QR-кодов
Видео © LIFE
Врач-инфекционист, членкор РАН Александр Горелов считает, что введение QR-кодов поможет дополнительно защитить законопослушных граждан, которые позаботились о своём здоровье. Своим видением этого процесса он поделился в новом выпуске шоу "Дайте сказать". По словам эксперта, получив QR-код и попав в общественное пространство или в самолёт, такой гражданин будет находиться в сравнительно безопасной среде, то есть вокруг него будут люди, уже имеющие иммунитет.
"Человек окажется в безопасной группе, а в той ситуации, если даже после вакцинации он заболевает, то у него меньше вирусная нагрузка, меньше вирус размножается и он меньшее количество людей может заразить, даже находясь в одном помещении. Поэтому он будет выделять, может быть, к примеру, 100 или 200 вирусных частиц, у него ПЦР будет положительный, а для того, чтобы заболеть, доза нужна в тысячу вирусных частиц", — пояснил гость нашей студии.
Другими словами, со слов Горелова, QR-коды станут дополнительной защитой для лиц, которые ранее уже сами позаботились о себе.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
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