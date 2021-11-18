Вирусолог Горелов объяснил, кто выиграет от введения QR-кодов

Врач-инфекционист, членкор РАН Александр Горелов считает, что введение QR-кодов поможет дополнительно защитить законопослушных граждан, которые позаботились о своём здоровье. Своим видением этого процесса он поделился в новом выпуске шоу "Дайте сказать" . По словам эксперта, получив QR-код и попав в общественное пространство или в самолёт, такой гражданин будет находиться в сравнительно безопасной среде, то есть вокруг него будут люди, уже имеющие иммунитет.

"Человек окажется в безопасной группе, а в той ситуации, если даже после вакцинации он заболевает, то у него меньше вирусная нагрузка, меньше вирус размножается и он меньшее количество людей может заразить, даже находясь в одном помещении. Поэтому он будет выделять, может быть, к примеру, 100 или 200 вирусных частиц, у него ПЦР будет положительный, а для того, чтобы заболеть, доза нужна в тысячу вирусных частиц", — пояснил гость нашей студии.