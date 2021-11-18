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Вирусолог Горелов призвал одинаково наказывать как продавцов, так и покупателей фальшивых QR-кодов

Вместе с тем гость шоу "Дайте сказать" выступил за "амнистию" тех, кто после покупки липовой справки одумался и пришёл в прививочный пункт.

18 ноября, 15:14

Фото © LIFE

Вирусолог Горелов призвал одинаково наказывать как продавцов, так и покупателей фальшивых QR-кодов

Видео © LIFE

Ответственность за продажу поддельных QR-кодов должен нести как продавец, так и покупатель. Такое мнение в новом выпуске шоу "Дайте сказать" озвучил врач-инфекционист, членкор РАН Александр Горелов. По его словам, получая заведомо фальшивую услугу, человек, с одной стороны, рискует своим здоровьем, но, с другой, представляет угрозу и для общества.

"Вы знаете, это плоскость юридической ответственности, но я думаю, что здесь, как в любви, — участвуют обычно два объекта. Я считаю, что если законодатели примут такое постановление, то должны отвечать и те, кто предоставляет услуги, и те, кто получает услуги", — рассуждает эксперт.

Вирусолог Горелов объяснил, кто выиграет от введения QR-кодов

Вирусолог Горелов объяснил, кто выиграет от введения QR-кодов

Гость нашей студии прокомментировал и такие случаи, когда человек, купивший сертификат, одумался и пришёл в прививочный пункт, чтобы получить реальную вакцину, но уже сталкивается с бюрократической проблемой — ведь в системе он значится как привитый. В этом случае вирусолог выступил за "амнистию": раз пришёл с повинной — надо колоть.

"Я осуждать никого не собираюсь, а в этой ситуации люди вообще встали на правильный путь. Есть, конечно, разные взгляды на эту проблему, но, если у вас есть потребность вакцинироваться, вряд ли кто-то вам может отказать", — заключил Горелов.

"Хочу спать спокойно": Как врач, торговавший поддельными сертификатами, бросил этот бизнес и сам привился

"Хочу спать спокойно": Как врач, торговавший поддельными сертификатами, бросил этот бизнес и сам привился

Тем временем Евросоюз бьёт тревогу: из России потянулись туристы с сертификатами о вакцинации западными препаратами. Есть подозрение, что они фальшивые. Власти Европы просят помощи у силовиков России. Как работает рынок поддельных сертификатов о вакцинации, Лайф разбирался здесь.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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