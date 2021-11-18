Лавров: Переписка с главами МИД Франции и ФРГ излагает саботаж Киевом Минских соглашений
В МИД Франции заявили, что приняли к сведению решение обнародовать документ, но сочли такой подход противоречащим дипломатическим правилам и практике.
Сергей Лавров. Фото © МИД РФ
Опубликованная переписка глав дипломатических ведомств России, Франции и Германии отражает суть саботажа Киевом Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Что касается опубликованной переписки, она достаточно красноречиво излагает суть вопроса, не то, кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать, а именно суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении Минских договорённостей", — сказал Лавров, выступая на расширенном заседании коллегии МИД.
На опубликованный документ уже отреагировал МИД Франции, заметив, что в ведомстве приняли к сведению решение Лаврова обнародовать переписку, однако сочли такой подход противоречащим дипломатическим правилам и практике.
Ранее Лайф сообщал, что МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Российской стороне пришлось пойти на этот шаг, чтобы опровергнуть заявления об "очередном отказе" от участия в министерской встрече в "нормандском формате". На неё уже отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявив, что Россия этой публикацией "добивает "нормандский" формат".
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