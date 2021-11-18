Кулеба заявил, что публикацией переписки Лаврова с коллегами Россия "добивает "нормандский" формат"

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия, обнародовав дипломатическую переписку Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии, "добивает "нормандский" формат" и подрывает доверие к себе. Об этом пишет РИА "Новости".

"По поводу публикации дипломатической переписки, которая проходит в "нормандском" формате. Знаете, хочется саркастично пошутить и потроллить, но на самом деле ничего хорошего в этом нет", — сказал Кулеба на брифинге.

Дипломат подчеркнул, что Россия своими действиями добивает "нормандский" формат и демонстрирует незаинтересованность в его развитии, а также подрывает доверие к себе.

"Я могу сказать, мы договорились с немецким и французским коллегами, что не подарим России роскошь уничтожить "нормандский" формат чужими руками", — заявил глава МИД Украины.

Также он рассказал, что договорился с коллегами из Франции и Германии о работе над привлечением России к переговорам по Донбассу и дипломатическим усилиям по урегулированию этого конфликта.