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Кулеба заявил, что публикацией переписки Лаврова с коллегами Россия "добивает "нормандский" формат"

Москва демонстрирует незаинтересованность в его развитии, а также подрывает доверие к себе, указал глава украинского внешнеполитического ведомства.

18 ноября, 10:36
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157524008068389&set=pb.690053388.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dmytro Kuleba</a></p>

Фото © Facebook / Dmytro Kuleba

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия, обнародовав дипломатическую переписку Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии, "добивает "нормандский" формат" и подрывает доверие к себе. Об этом пишет РИА "Новости".

"По поводу публикации дипломатической переписки, которая проходит в "нормандском" формате. Знаете, хочется саркастично пошутить и потроллить, но на самом деле ничего хорошего в этом нет", — сказал Кулеба на брифинге.

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Дипломат подчеркнул, что Россия своими действиями добивает "нормандский" формат и демонстрирует незаинтересованность в его развитии, а также подрывает доверие к себе.

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"Я могу сказать, мы договорились с немецким и французским коллегами, что не подарим России роскошь уничтожить "нормандский" формат чужими руками", — заявил глава МИД Украины.

Также он рассказал, что договорился с коллегами из Франции и Германии о работе над привлечением России к переговорам по Донбассу и дипломатическим усилиям по урегулированию этого конфликта.

Ранее Лайф сообщал, что МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Российской стороне пришлось пойти на этот шаг, чтобы опровергнуть заявления об "очередном отказе" от участия в министерской встрече в "нормандском" формате.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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