Рада разрешила пограничникам применять оружие и боевую технику

Верховная рада Украины приняла поправки в закон, разрешающие представителям Государственной пограничной службы страны применять оружие и другие меры воздействия для предупреждения конфликтов и провокаций. Закон приняли в четверг, 18 ноября, во втором чтении, сообщается в телеграм-канале Рады.

"Законом усовершенствован порядок использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины", — говорится в релизе.

Так, применять оружие разрешается для отражения нападения на пограничников и освобождения заложников. Также использовать спецсредства разрешено при задержании подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления при попытке к бегству и для уничтожения беспилотников.

Вдобавок пограничникам позволяется проводить поверхностную проверку людей, вещей и транспортных средств. Они могут изымать предметы, которые посчитают вещественными доказательствами, или те, которые могут нанести вред жизни и здоровью.

За соответствующие изменения в закон о госпогранслужбе, предложенные к рассмотрению в марте, проголосовал 271 депутат.