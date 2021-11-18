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Рада разрешила пограничникам применять оружие и боевую технику

За соответствующие изменения в закон о госпогранслужбе, предложенные к рассмотрению ещё в марте, проголосовал 271 депутат.

18 ноября, 10:31
<p>Фото © facebook/<a href="https://www.facebook.com/DPSUkraine/photos/a.116597128492044/2026365017515236" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Державна прикордонна служба України</a> / Maxym Kozmenko</p>

Фото © facebook/Державна прикордонна служба України / Maxym Kozmenko

Верховная рада Украины приняла поправки в закон, разрешающие представителям Государственной пограничной службы страны применять оружие и другие меры воздействия для предупреждения конфликтов и провокаций. Закон приняли в четверг, 18 ноября, во втором чтении, сообщается в телеграм-канале Рады.

"Законом усовершенствован порядок использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины", — говорится в релизе.

Так, применять оружие разрешается для отражения нападения на пограничников и освобождения заложников. Также использовать спецсредства разрешено при задержании подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления при попытке к бегству и для уничтожения беспилотников.

Вдобавок пограничникам позволяется проводить поверхностную проверку людей, вещей и транспортных средств. Они могут изымать предметы, которые посчитают вещественными доказательствами, или те, которые могут нанести вред жизни и здоровью.

За соответствующие изменения в закон о госпогранслужбе, предложенные к рассмотрению в марте, проголосовал 271 депутат.

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Ранее Лайф сообщил, что власти Украины выделили $800 тысяч на колючую проволоку для границы. Сообщается, что целью является укрепление обороноспособности государства.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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