Лавров раскритиковал Запад за отсутствие стремления найти баланс интересов с РФ
Между сторонами накапливается очень конфликтный потенциал, указал глава российского внешнеполитического ведомства.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Конфликтный потенциал в отношениях России и Запада продолжает накапливаться. Западные страны категорически не хотят найти баланс интересов и вести дела на равноправной основе. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на расширенном заседании коллегии ведомства.
"Говорили, конечно, о наших отношениях с западными странами, где накапливается очень конфликтный потенциал, прежде всего потому, что Запад категорически не хочет вести дела на равноправной, взаимовыгодной основе, не хочет искать баланс интересов, хочет продвигать исключительно своё видение решения той или иной проблемы", — рассказал министр.
Ранее лидер РФ Владимир Путин заявил, что учения Запада в Чёрном море выходят за грань. В силу "поверхностного" отношения иностранных партнёров к предостережениям России приходится добиваться от них серьёзных гарантий собственной безопасности.
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