Belavia вынужденно не будет возить граждан Ирака, Сирии и ещё четырёх стран из Ташкента в Минск
Исключение будет сделано для тех, кто имеет дипломатические паспорта и действующий вид на жительство в Белоруссии.
Фото © VK / Belavia / Кирилл Федченко
Белорусская авиакомпания "Белавиа" из-за решения властей Узбекистана не будет принимать на борт в Ташкенте граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Пассажиры, попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний", — сказано в записи. Таким лицам следует обратиться по месту приобретения билета.
Исключение будет сделано для тех, кто имеет дипломатические паспорта и действующий вид на жительство в Белоруссии. Запрет начал действовать 17 ноября.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются, они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу.
Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска "Брузги" началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. На следующий день штурмующие границу беженцы забросали камнями польских солдат, им ответили водомётами. Кроме того, пограничники применили светошумовые гранаты, а также газ.
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