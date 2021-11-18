Belavia вынужденно не будет возить граждан Ирака, Сирии и ещё четырёх стран из Ташкента в Минск

Белорусская авиакомпания "Белавиа" из-за решения властей Узбекистана не будет принимать на борт в Ташкенте граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Пассажиры, попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний", — сказано в записи. Таким лицам следует обратиться по месту приобретения билета.

Исключение будет сделано для тех, кто имеет дипломатические паспорта и действующий вид на жительство в Белоруссии. Запрет начал действовать 17 ноября.