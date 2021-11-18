В МВД Украины заявили о попытке покушения на одного из министров
Министр внутренних дел Незалежной Денис Монастырский выступит по этому поводу на брифинге.
Фото © ТАСС / Evgen Kotenko / Ukrinform via ZUMA
Полицейские задержали неизвестных, планировавших убить одного из украинских министров. Об этом сообщили в МВД Украины.
"18 ноября состоится брифинг с участием министра внутренних дел Дениса Монастырского по поводу задержания полицией лиц, планировавших покушение на одного из министров украинского правительства", — говорится в релизе.
Выступление Монастырского запланировано на 18:30 по московскому времени, отмечается в сообщении ведомства.
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