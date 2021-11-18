НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В МВД Украины заявили о попытке покушения на одного из министров

Министр внутренних дел Незалежной Денис Монастырский выступит по этому поводу на брифинге.

18 ноября, 15:40

Фото © ТАСС / Evgen Kotenko / Ukrinform via ZUMA

Полицейские задержали неизвестных, планировавших убить одного из украинских министров. Об этом сообщили в МВД Украины.

"18 ноября состоится брифинг с участием министра внутренних дел Дениса Монастырского по поводу задержания полицией лиц, планировавших покушение на одного из министров украинского правительства", — говорится в релизе.

Выступление Монастырского запланировано на 18:30 по московскому времени, отмечается в сообщении ведомства.

В Киеве найден мёртвым народный депутат Антон Поляков, исключённый из партии "Слуга народа"

В Киеве найден мёртвым народный депутат Антон Поляков, исключённый из партии "Слуга народа"

Ранее Лайф рассказывал о покушении на премьер-министра Ирака. При атаке на резиденцию пострадало 10 человек.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1