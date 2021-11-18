В МВД Украины заявили о попытке покушения на одного из министров

Полицейские задержали неизвестных, планировавших убить одного из украинских министров. Об этом сообщили в МВД Украины.

"18 ноября состоится брифинг с участием министра внутренних дел Дениса Монастырского по поводу задержания полицией лиц, планировавших покушение на одного из министров украинского правительства", — говорится в релизе.

Выступление Монастырского запланировано на 18:30 по московскому времени, отмечается в сообщении ведомства.