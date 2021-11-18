Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году до 12 тысяч 654 рублей

Президент Владимир Путин поручил повысить прожиточный минимум в России на тысячу рублей — до 12 тысяч 654 рублей. Речь об этом зашла в четверг на совещании по социальным вопросам. Российский лидер обратил внимание, что в проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Этого, по словам Путина, недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы.

"Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 тысяч 654 рублей в месяц — это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня", — продолжил президент.