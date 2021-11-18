Путин поручил увеличить МРОТ на 8,6% в 2022 году
Сумма должна вырасти соразмерно прожиточному минимуму. Его президент сегодня также потребовал повысить.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Президент Владимир Путин считает необходимым повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 13 тысяч 890 рублей в месяц. Речь об этом зашла в четверг на совещании по социальным вопросам.
"В Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, в абсолютных цифрах примерно на 1100 рублей. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 тысяч 890 рублей в месяц", — сказал глава государства.
Ранее Путин также поручил повысить прожиточный минимум в России на тысячу рублей — до 12 654. В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Президент заявил, что этого недостаточно.
Ранее стал известен максимальный размер пособия по безработице в 2022 году. Эта выплата назначается гражданам, которые потеряли трудовой доход, и призвана заместить заработок на период поиска нового места работы.
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