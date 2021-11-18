Путин поручил увеличить МРОТ на 8,6% в 2022 году

Президент Владимир Путин считает необходимым повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 13 тысяч 890 рублей в месяц. Речь об этом зашла в четверг на совещании по социальным вопросам.

"В Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, в абсолютных цифрах примерно на 1100 рублей. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 тысяч 890 рублей в месяц", — сказал глава государства.

Ранее Путин также поручил повысить прожиточный минимум в России на тысячу рублей — до 12 654. В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Президент заявил, что этого недостаточно.