Минздрав РФ рекомендовал "Спутник лайт" для первичной вакцинации

Российский однокомпонентный препарат против коронавирусной инфекции "Спутник лайт" может применяться как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации и вакцинации после перенесённого заболевания. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

"Спутник лайт" — это самостоятельный эффективный вакцинный препарат, который может применяться как для первичной вакцинации от CoViD-19, так и для вакцинации после перенесённой коронавирусной инфекции и повторной вакцинации, когда он также формирует хороший иммунный ответ", — сказал он журналистам.

При этом гражданам старше 60 лет специалисты рекомендуют использовать вакцину "Спутник V", подчеркнул Гриднев. Из-за особенностей иммунитета в этой возрастной группе применение второй дозы, как указал замминистра, помогает сформировать более надёжную защиту от вируса.