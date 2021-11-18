НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Минздрав РФ рекомендовал "Спутник лайт" для первичной вакцинации

При этом гражданам старше 60 лет лучше использовать "Спутник V". Из-за особенностей иммунитета в этой возрастной группе применение второй дозы помогает сформировать более надёжную защиту от вируса.

18 ноября, 16:01
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Российский однокомпонентный препарат против коронавирусной инфекции "Спутник лайт" может применяться как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации и вакцинации после перенесённого заболевания. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

"Спутник лайт" — это самостоятельный эффективный вакцинный препарат, который может применяться как для первичной вакцинации от CoViD-19, так и для вакцинации после перенесённой коронавирусной инфекции и повторной вакцинации, когда он также формирует хороший иммунный ответ", — сказал он журналистам.

Гинцбург назвал критический срок для ревакцинации от ковида "Спутником лайт"

Гинцбург назвал критический срок для ревакцинации от ковида "Спутником лайт"

При этом гражданам старше 60 лет специалисты рекомендуют использовать вакцину "Спутник V", подчеркнул Гриднев. Из-за особенностей иммунитета в этой возрастной группе применение второй дозы, как указал замминистра, помогает сформировать более надёжную защиту от вируса.

Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 49%. Полный цикл вакцинации в стране уже проведён почти 58 миллионов раз, уточнили в оперштабе.

The Lancet опубликовал исследование об эффективности "Спутника лайт"

The Lancet опубликовал исследование об эффективности "Спутника лайт"

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1