Мастер спорта по пауэрлифтингу Антон Демидов возглавил "Молодую гвардию"
Волонтёр со стажем имеет огромный опыт работы в общественно-политической сфере, на патриотическом и волонтёрском направлении, а также в организации массовых акций именно среди молодёжи.
Антон Демидов. Фото © Instagram / demid_ru
Лидера волонтёрской роты "Боевого братства" Антона Демидова назначили исполняющим обязанности председателя Координационного совета "Молодой гвардии "Единой России". Соответствующее решение было принято на заседании Координационного совета МГЕР. Его предшественник Денис Давыдов сложил полномочия в связи с переходом на другую работу.
Демидов имеет многолетний опыт работы в общественно-политической сфере, на патриотическом и волонтёрском направлении, а также в организации массовых акций именно среди российской молодёжи. В 2020 году он стал руководителем проекта МГЕР "Мобилизация". Также Антон является мастером спорта по пауэрлифтингу.
Под его чутким руководством была издана серия книг "Дневник ветерана: непридуманная история войны", более 400 подростков получили награды "Герой нашего времени", кроме того, запущена и успешно продолжается волонтёрская работа в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Ранее Лайф писал, что добровольцы "Молодёжки ОНФ" доставили пожилым лекарства и книги в рамках акции #МыВместе. Волонтёры регулярно приезжают в пансионаты к пенсионерам — общаются, обсуждают литературу и историю.
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