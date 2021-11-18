Мастер спорта по пауэрлифтингу Антон Демидов возглавил "Молодую гвардию"

Лидера волонтёрской роты "Боевого братства" Антона Демидова назначили исполняющим обязанности председателя Координационного совета "Молодой гвардии "Единой России". Соответствующее решение было принято на заседании Координационного совета МГЕР. Его предшественник Денис Давыдов сложил полномочия в связи с переходом на другую работу.

Демидов имеет многолетний опыт работы в общественно-политической сфере, на патриотическом и волонтёрском направлении, а также в организации массовых акций именно среди российской молодёжи. В 2020 году он стал руководителем проекта МГЕР "Мобилизация". Также Антон является мастером спорта по пауэрлифтингу.