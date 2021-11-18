В Москве 10 декабря пройдёт вручение премии "Золотой граммофон"

10 декабря в Москве состоится XXVI Церемония вручения Национальной музыкальной премии "Золотой граммофон". Мероприятие пройдёт на сцене Государственного Кремлёвского дворца.

В этом году на церемонии вручения смогут присутствовать в том числе и зрители. Однако культовое событие отечественной музыкальной сцены пройдёт в формате CoViD-free. Вход всех участников и посетителей будет осуществляться по QR-коду, который подтверждает вакцинацию от коронавируса или факт болезни.

Посетителей концерта ждут неподражаемые ведущие, уникальные декорации и креативные номера. Зрители смогут своими глазами увидеть живые выступления своих любимых артистов, в числе которых ZIVERT, Дима Билан, Юлия Савичева, Ирина Дубцова, Дмитрий Маликов, певица МакSим, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, DABRO, Ханна, Ани Лорак, Диана Арбенина, группа "Ночные снайперы", Валерий Меладзе, Мари Краймбрери, Иракли, Ваня Дмитриенко, Слава, Эмин, Юркисс, Сергей Жуков, Александр Панайотов, FILATOV & KARAS, Денис Клявер, Николай Басков.

Среди специально приглашённых гостей церемонии — Юрий Антонов и Григорий Лепс. Также запланировано совместное выступление основателей легендарного состава группы "Земляне" Игоря Романова и Владимира Киселёва.

Национальная музыкальная премия "Золотой граммофон" — это самая авторитетная музыкальная премия в России. Она была учреждена "Русским радио" в 1996 году. Ежегодно церемония собирает многомиллионную аудиторию. Обладателями награды становятся самые яркие, талантливые и любимые слушателями исполнители.