В Москве первоклассница спаслась от отца-насильника благодаря школьной прививке

В ходе вакцинации в московской школе, расположенной на западе города, медики обнаружили на теле одной из учениц следы побоев. Уже в больнице врачи диагностировали у первоклассницы подкожные гематомы верхних и нижних конечностей и правой ягодицы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Девочка рассказала, что часто подвергается физическому насилию и развращению со стороны 39-летнего отца. Два года назад мать малышки умерла, жить ей пришлось с извергом вдвоём. Также, по данным SHOT, у девочки есть пятилетняя сестра, которую забрали к себе бабушка и дедушка.

По словам учительницы, в начале учебного года первоклашка была нарядно одета, однако уже через месяц стала ходить в школу в грязных вещах. Педагог также сообщила, что отец иногда приходил за девочкой в нетрезвом состоянии. А недавно ей показалось подозрительным, что родитель слишком подробно интересовался поведением дочери. Как стало известно позже, накануне мужчина избил девочку и приказал молчать об этом. Первоклассница никому ничего не рассказала, однако изверг избил её ещё раз, и эти следы попались на глаза врачу при вакцинации.

Против мужчины возбудили уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера. В настоящее время его допрашивают следователи.