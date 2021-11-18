Автоэксперт Трошанов дал советы, которые помогут избежать аварии при мокром снеге

Как следует действовать при выпадении мокрого снега, Лайфу рассказал автоэксперт Антон Трошанов. Он рассказал, как уберечь себя и автомобиль от дорожной аварии.

"Колёса необходимо заменить тогда, когда среднесуточная температура падает ниже семи градусов. При такой температуре летняя резина уже дубеет и теряет свои свойства", — сказал Трошанов.

Он отметил, что в основном в период выпадения мокрого снега аварии на дорогах происходят из-за отсутствия контроля опасности, возникающей и при превышении скорости. То есть человек за рулём зачастую видит транспортное средство, которое собирается перестроиться. Однако только 10% ДТП случаются внезапно, и водитель не может их предотвратить.

"В данном случае нужно помнить о пункте 10.1 — в случае возникновения опасностей нужно применить торможение. Ни в коем случае не уходить от удара, потому что водитель при экстренно сложившейся ситуации не может оценить всех рисков, и, как итог, потом мы видим более тяжкие последствия вместо простых дорожно-транспортных происшествий", — отметил специалист.

Автоэксперт напомнил, что необходимо увеличивать дистанцию до впереди идущих машин, избегать быстрых манёвров и резких нажатий на педаль газа при повороте и торможении.