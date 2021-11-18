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Автоэксперт Трошанов дал советы, которые помогут избежать аварии при мокром снеге

Собеседник Лайфа отметил, что колёса необходимо заменить уже тогда, когда среднесуточная температура падает ниже семи градусов тепла.

18 ноября, 16:23
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Как следует действовать при выпадении мокрого снега, Лайфу рассказал автоэксперт Антон Трошанов. Он рассказал, как уберечь себя и автомобиль от дорожной аварии.

"Колёса необходимо заменить тогда, когда среднесуточная температура падает ниже семи градусов. При такой температуре летняя резина уже дубеет и теряет свои свойства", — сказал Трошанов.

Эксперт назвал самые опасные при аварии автомобили

Эксперт назвал самые опасные при аварии автомобили

Он отметил, что в основном в период выпадения мокрого снега аварии на дорогах происходят из-за отсутствия контроля опасности, возникающей и при превышении скорости. То есть человек за рулём зачастую видит транспортное средство, которое собирается перестроиться. Однако только 10% ДТП случаются внезапно, и водитель не может их предотвратить.

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"В данном случае нужно помнить о пункте 10.1 — в случае возникновения опасностей нужно применить торможение. Ни в коем случае не уходить от удара, потому что водитель при экстренно сложившейся ситуации не может оценить всех рисков, и, как итог, потом мы видим более тяжкие последствия вместо простых дорожно-транспортных происшествий", — отметил специалист.

Автоэксперт напомнил, что необходимо увеличивать дистанцию до впереди идущих машин, избегать быстрых манёвров и резких нажатий на педаль газа при повороте и торможении.

Ранее Лайф сообщал, что нарушителей ПДД начнут фиксировать через новое приложение с лета 2022 года. Также в следующем году регионам РФ будут переданы полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях на дорогах.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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