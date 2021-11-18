Путин внесёт поправки об увеличении прожиточного минимума и МРОТ в Госдуму

Глава государства попросил депутатов поддержать их в ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете.

Президент России Владимир Путин оформит свои предложения о повышении в 2022 году прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) и в скором времени внесёт поправки к бюджету в Госдуму.

"Прошу Администрацию Президента подготовить поправки о повышенной индексации в 2022 году прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда", — сказал лидер РФ на совещании по социальным вопросам, заметив, что внесёт их в нижнюю палату парламента в ближайшие дни.

Также глава государства попросил депутатов поддержать поправки в ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете.