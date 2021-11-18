Путин внесёт поправки об увеличении прожиточного минимума и МРОТ в Госдуму
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Глава государства попросил депутатов поддержать их в ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете.
Президент России Владимир Путин оформит свои предложения о повышении в 2022 году прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) и в скором времени внесёт поправки к бюджету в Госдуму.
"Прошу Администрацию Президента подготовить поправки о повышенной индексации в 2022 году прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда", — сказал лидер РФ на совещании по социальным вопросам, заметив, что внесёт их в нижнюю палату парламента в ближайшие дни.
Также глава государства попросил депутатов поддержать поправки в ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете.
Напомним, в ходе заседания Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году до 12 тысяч 654 рублей, а МРОТ увеличить на 8,6% — до 13 тысяч 890 рублей. Глава государства заметил, что сумма последнего должна вырасти соразмерно прожиточному минимуму.