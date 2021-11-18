Учитель-трансгендер из США счёл нормальным желание хотеть секса с детьми

Учитель-трансгендер из США назвал нормальным желание хотеть секса с детьми. Видео © Telegram / 360tv

Преподаватель социологии и уголовного правосудия Эллин Уолкер из США, являющийся трансгендером, считает, что педофилия — это нормальное явление, которое необходимо "легализовать". По мнению педагога, сажать в тюрьму за наличие подобного "сдвига" недопустимо. Все эти заявления учитель высказал в интервью организации, которая занимается защитой детей от насилия.

"Многие люди, когда слышат термин "педофил", сразу решают, что это значит "сексуальный преступник". Но это не так. <...> Использование термина, связанного с чьими-то увлечениями, не говорит о нравственности этих влечений", — убеждён Уолкер.

Вместо термина "педофил" преподаватель предлагает использовать слова "те, кого привлекают несовершеннолетние". Как подчеркнул специалист, подобное влечение может вовсе и не сохраняться на протяжении всей жизни. Главное, по его словам, чтобы не было насилия по отношению к детям.

Также Уолкер призвал разрешить детскую порнографию, поскольку так можно снизить количество преступлений среди "тех, кого привлекают несовершеннолетние". К слову, петиция с призывом уволить учителя уже набрала несколько тысяч подписей.