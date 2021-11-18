Сбитый на перекрёстке мэр Петрозаводска оштрафован на 500 рублей

Мэра Петрозаводска Владимира Любарского, которого на прошлой неделе сбила машина, оштрафовали на 500 рублей за нарушение правил дорожного движения. Об этом градоначальник сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"Друзья, сегодня на подписание поступил протокол ГИБДД. Осталось оплатить штраф, и гештальт будет закрыт", — говорится в посте.

Глава Петрозаводска также прикрепил к посту фотографию постановления по делу об административном нарушении, где написано, что он нарушил пункт 4.1 ПДД РФ — двигался по проезжей части при наличии тротуара.

Напомним, глава Петрозаводского городского округа был сбит автомобилем на перекрёстке и попал в больницу с переломом 12 ноября. Ему была назначена хирургическая операция. После этого Любарский написал стихотворение. В нём чиновник признал, что сам нарушил правила дорожного движения, и напомнил подписчикам о важности их соблюдения.