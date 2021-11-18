В МВД Украины назвали имя спасённого от покушения министра

Предотвращённое на Украине покушение на члена кабмина готовилось на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Как сообщил глава МВД Незалежной Денис Монастырский, нападение решили учинить якобы из-за долгов.

"И это было лицо, с которым они сотрудничали, у которого они пытались отобрать имущество и выбить вымышленные долги, которые были в 2018 году партнёрами", — сказал Монастырский в ходе брифинга.

