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В МВД Украины назвали имя спасённого от покушения министра

Все причастные уже арестованы, им предъявили обвинения по четырём статьям. Причём, как выяснилось, один из заказчиков преступления — гражданин США.

18 ноября, 16:26
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/RM.Leshchenko/photos/a.121973219583880/345852497195950/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Лещенко</a></p>

Фото © Facebook / Роман Лещенко

Предотвращённое на Украине покушение на члена кабмина готовилось на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Как сообщил глава МВД Незалежной Денис Монастырский, нападение решили учинить якобы из-за долгов.

"И это было лицо, с которым они сотрудничали, у которого они пытались отобрать имущество и выбить вымышленные долги, которые были в 2018 году партнёрами", — сказал Монастырский в ходе брифинга.


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По словам Монастырского, подозреваемые уже арестованы, им предъявили обвинения сразу по четырём статьям. Причём, как выяснилось, один из заказчиков преступления — гражданин Штатов. Сумма "сделки", по данным МВД Украины, составляла 20 тысяч долларов (более 1,4 миллиона рублей).

Ранее Лайф сообщал о покушении на советника президента Украины Сергея Шефира, которое было совершено 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, стрелок ранил водителя. Сам Шефир не пострадал. В Раде тогда озвучили версии произошедшего, в числе которых имеется якобы "русский след". Шефир позже назвал цель покушения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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