В МВД Украины назвали имя спасённого от покушения министра
Все причастные уже арестованы, им предъявили обвинения по четырём статьям. Причём, как выяснилось, один из заказчиков преступления — гражданин США.
Фото © Facebook / Роман Лещенко
Предотвращённое на Украине покушение на члена кабмина готовилось на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Как сообщил глава МВД Незалежной Денис Монастырский, нападение решили учинить якобы из-за долгов.
"И это было лицо, с которым они сотрудничали, у которого они пытались отобрать имущество и выбить вымышленные долги, которые были в 2018 году партнёрами", — сказал Монастырский в ходе брифинга.
По словам Монастырского, подозреваемые уже арестованы, им предъявили обвинения сразу по четырём статьям. Причём, как выяснилось, один из заказчиков преступления — гражданин Штатов. Сумма "сделки", по данным МВД Украины, составляла 20 тысяч долларов (более 1,4 миллиона рублей).
Ранее Лайф сообщал о покушении на советника президента Украины Сергея Шефира, которое было совершено 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, стрелок ранил водителя. Сам Шефир не пострадал. В Раде тогда озвучили версии произошедшего, в числе которых имеется якобы "русский след". Шефир позже назвал цель покушения.
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