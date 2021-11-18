Телеведущий Мацкявичюс заявил, что не разделяет мнение Диброва о зрителях-идиотах

Телеведущий Эрнест Мацкявичюс сказал в беседе с "Москвой 24", что не согласен с мнением Дмитрия Диброва о телезрителях. Ранее его коллега заявлял, что считает большинство зрителей идиотами и лишь с 20% есть о чём поговорить.

"Я очень давно знаю, люблю и уважаю Дмитрия Александровича и как человека, и как профессионала. Каждый имеет право на своё мнение, другое дело, что я эту точку зрения не разделяю", — пояснил Мацкявичюс.

Он отметил, что в последнее время всё меньше людей смотрят телевизор, однако старшее поколение предпочтительно узнаёт о новостях именно таким способом. При этом, по мнению журналиста, подавляющее большинство из них — это думающие и неравнодушные люди.

Мацкявичюс подчеркнул, что на каждого зрителя есть свой запрос и это не значит, что все идиоты. Одни смотрят программы про выяснения отношений, другие — аналитику или новости, а кто-то вообще включает музыкальный канал.

Просмотр различных шоу помогает удовлетворить потребность в определённых эмоциях или информации. Или же, например, показать, как в жизни быть не должно. Как считает эксперт, посмотрев такую программу, человек подумает: "Боже мой, у меня всё ещё не так плохо".