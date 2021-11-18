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Телеведущий Мацкявичюс заявил, что не разделяет мнение Диброва о зрителях-идиотах

Он подчеркнул, что одни смотрят программы про выяснения отношений, другие — аналитику или новости. На каждого есть свой запрос, и это не значит, что все дураки.

18 ноября, 16:47
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ernestmatskyavichyus/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ernestmatskyavichyus</a></p>

Фото © Instagram / ernestmatskyavichyus

Телеведущий Эрнест Мацкявичюс сказал в беседе с "Москвой 24", что не согласен с мнением Дмитрия Диброва о телезрителях. Ранее его коллега заявлял, что считает большинство зрителей идиотами и лишь с 20% есть о чём поговорить.

"Я очень давно знаю, люблю и уважаю Дмитрия Александровича и как человека, и как профессионала. Каждый имеет право на своё мнение, другое дело, что я эту точку зрения не разделяю", — пояснил Мацкявичюс.

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Он отметил, что в последнее время всё меньше людей смотрят телевизор, однако старшее поколение предпочтительно узнаёт о новостях именно таким способом. При этом, по мнению журналиста, подавляющее большинство из них — это думающие и неравнодушные люди.

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Мацкявичюс подчеркнул, что на каждого зрителя есть свой запрос и это не значит, что все идиоты. Одни смотрят программы про выяснения отношений, другие — аналитику или новости, а кто-то вообще включает музыкальный канал.

Просмотр различных шоу помогает удовлетворить потребность в определённых эмоциях или информации. Или же, например, показать, как в жизни быть не должно. Как считает эксперт, посмотрев такую программу, человек подумает: "Боже мой, у меня всё ещё не так плохо".

Ранее Андрей Малахов напугал зрителей своим внешним видом — они подозревают, что ведущий скрывает болезнь. Телеведущий до этого уже успел запустить волну слухов о своём здоровье, начав носить парики.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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