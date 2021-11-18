"У кого-то подгорело?": У депутата Рады на заседании задымился пульт для голосования
В итоге продолжить сессию парламентарии не смогли из-за резкого запаха, и она была перенесена.
Кадр из видео © Telegram-канал © Марія Мезенцева
У депутата Рады во время заседания задымился пульт для голосования. Видео © Telegram-канал Марія Мезенцева
У депутата Верховной рады Артёма Нагаевского во время заседания задымился пульт для голосования. Об этом сообщил его коллега по фракции партии "Слуга народа" Александр Качура.
Судя по видео, опубликованному парламентарием Марией Мезенцевой, сначала из пульта валил дым, а потом он начал плавиться. Потушить возгорание удалось Егору Черневу, который схватил огнетушитель. После инцидента спикер Руслан Стефанчук объявил перерыв.
Однако, когда депутаты вернулись в зал, продолжить заседание они не смогли из-за резкого запаха. В итоге оно было перенесено.
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