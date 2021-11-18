Годовалый ребёнок мигрантов провёл в лесу на белорусско-польской границе 1,5 месяца и умер
Пострадали и родители маленького сирийца: у отца была рваная рана на руке, а у матери — колотое ранение голени.
Супруги-мигранты из Сирии потеряли в лесу на польско-белорусской границе годовалого ребёнка. Малыш умер. Об этом сообщил фонд "Польский центр международной помощи".
Отмечается, что в организацию ночью поступило сообщение о том, что по крайней мере одному человеку требуется помощь. Уже на месте выяснилось, что в помощи нуждаются три человека, которые пробыли в лесу полтора месяца. Молодой мужчина испытывал сильные боли в животе, кроме того, он был голоден и обезвожен.
"Кроме него в помощи нуждалась сирийская супружеская пара. У мужчины была рваная рана на руке, а у женщины — колотое ранение голени. Их годовалый ребёнок умер в лесу", — сказано в записи фонда в "Твиттере".
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются, они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу.
Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. На следующий день штурмующие границу беженцы забросали камнями польских солдат, им ответили водомётами. Кроме того, пограничники применили светошумовые гранаты, а также газ.
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