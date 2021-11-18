Годовалый ребёнок мигрантов провёл в лесу на белорусско-польской границе 1,5 месяца и умер

Супруги-мигранты из Сирии потеряли в лесу на польско-белорусской границе годовалого ребёнка. Малыш умер. Об этом сообщил фонд "Польский центр международной помощи".

Отмечается, что в организацию ночью поступило сообщение о том, что по крайней мере одному человеку требуется помощь. Уже на месте выяснилось, что в помощи нуждаются три человека, которые пробыли в лесу полтора месяца. Молодой мужчина испытывал сильные боли в животе, кроме того, он был голоден и обезвожен.

"Кроме него в помощи нуждалась сирийская супружеская пара. У мужчины была рваная рана на руке, а у женщины — колотое ранение голени. Их годовалый ребёнок умер в лесу", — сказано в записи фонда в "Твиттере".