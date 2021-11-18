Губернаторы поделились актуальными проблемами в строительной отрасли

В строительной сфере есть актуальные проблемы, которые требуют проработки путей их решения. Губернаторы регионов РФ, участвовавшие в совместном семинаре-совещании правительства и комиссии Госсовета по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда", раскрыли проблемы в своих субъектах.

Так, глава Тюменской области Александр Моор заметил, что большой пласт работы связан с расселением аварийного и ветхого жилья.

"Здесь мы видим большие возможности в части расширения использования такого инструмента, как комплексное развитие территорий. Все об этом говорят — его своевременно приняли, но он требует доработки, донастройки", — сказал он, заметив, что инструмент позволит не только расселять аварийное жильё, но и реновировать города с включением территорий, застроенных непрезентабельным частным сектором или заброшенными промышленными площадками.

Также Моор добавил, что в его регионе много лет динамично идёт строительство и сейчас его объём составляет около одного квадратного метра в год на человека.

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев назвал непростым для строительной отрасли нынешнее время, однако даже в кризис потенциал для роста строительства жилья и расселения ветхого жилого фонда есть.

"При этом важным остаётся вопрос обновления инфраструктуры. Не секрет, что огромное количество систем теплоснабжения, трубопроводов, водоснабжения, водоотведения находится в критическом, предельном состоянии, это надо менять", — заметил он.

Авдеев рассказал о созданных механизмах, реализуемых с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов. Это позволит регионам не постепенно, а быстро заменить большое количество источников теплоснабжения, станций очистки воды и так далее, добавил глава области.

В свою очередь губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал актуальную для всех регионов России проблему — дефицит эффективного и профессионального заказчика.

"Мы договорились, что нужно создавать региональные школы заказчика и стандарты управления, которыми они должны руководствоваться", — заметил он.

Ещё одной проблемой, по словам Лимаренко, являются ценообразование и стоимость. Информационный цикл, уточнил губернатор, начинается не в момент подписания контракта, а намного раньше. В ходе этого цикла цена меняется, потому что преобразуются проектные решения. Решить эту проблему позволяет федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", но подобную работу нужно продолжить.

Также в ходе заседания была поставлена задача агрегировать информацию о стоимости с биржевых площадок, чтобы она была актуальной по всем видам ресурсов, от стройматериалов до техники, заключил Лимаренко.