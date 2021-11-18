ВЦИОМ узнал об отношении россиян к введению QR-кодов и коронавирусу

18 ноября на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня" ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). На встрече социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поделились результатами опроса об отношении жителей нашей страны к вакцинации и QR-кодам. Исследование было проведено 14 ноября среди 1600 человек. По заверению организации, статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Исследование показало, что только 8–10% граждан действительно волнует тема QR-кодов, поделился статистикой Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ.

"Когда мы в открытом опросе задаём вопрос относительно того, волнует ли эта проблема, какие проблемы волнуют, то не более 10% заявляют о фокусированном внимании к проблеме QR-кодов. Эта цифра не стабильна. Когда-то 8%, когда-то 9%, то есть мы можем говорить о волатильности. Тема не стала массовой, но она активно обсуждается", — уточнил специалист.

Между тем большинство граждан хотели бы чувствовать себя более защищёнными. Согласно данным исследования, 64% россиян заявили о боязни заразиться ковидом. 35% опрошенных признались, что уже сделали прививку. 31% респондентов указал на готовность привиться в ближайшем будущем. 30% заявили, что вакцинироваться не хотят, при этом из них 18% точно в этом уверены, а 12% испытывают сомнения.

"Важно, что это далеко не однородная группа, и не только с точки зрения социальных показателей, но и с точки зрения опыта, в том числе "ковидного". Из 30% — 16% заявили, что переболели, 14% — не болели. Таким образом, у нас есть группа россиян, порядка 14–15%, которые не собираются делать прививку, но при этом не болели", — объяснил Мамонов.

Большинство граждан уверены, что вакцинация спасает жизнь и здоровье. 65% опрошенных считают, что прививка позволяет перенести ковид легче. 61% уверены в снижении вероятности смерти от ковида благодаря вакцинации. 64% высказали негативное отношение к агитации против вакцины. В Москве и Санкт-Петербурге эти показатели выше в среднем на 3–4%.

Как уже писал Лайф, в ходе круглого стола ЭИСИ эксперты сошлись во мнении, что Россия может перенять лучшее из мирового опыта применения QR-кодов. Предлагаемые к реализации в нашей стране меры отнюдь не самые жёсткие.