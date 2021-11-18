Ветеринары из Сибири впервые установили бездомной собаке протезы на все лапы

Собака Моника, которую обнаружили без лап в сугробе под Краснодаром, стала первой в России дворнягой, которой установили протезы на все четыре конечности. Уникальную операцию по возвращению животного к нормальной жизни провели новосибирские ветеринары, сообщает SHOT.

"1 декабря мне позвонила моя бывшая соседка, она знала, что мы занимаемся помощью бездомным животным, пострадавшим от рук человека, и в том числе то, что мы занимаемся инвалидами", — сказала волонтёр Марина Гапич.

Они получили видео с собакой Моникой, которую нашли под Краснодаром. Неизвестные отрубили ей все четыре лапы, хвостатая лежала на холодной земле, стонала и точно бы умерла, если бы не неравнодушные люди.

"Картина, конечно, была ужасающая. Смотреть было невозможно. Там был запах, потому что она пролежала, со слов, порядка двух недель в таком состоянии в лесу. Хирург осмотрел, взяли анализы, дня через два прооперировали", — добавила волонтёр Алла Леонкина.

В итоге для Моники стали разрабатывать протезы, которые вживляются в костную ткань. Через семь месяцев они были готовы, и дворнягу привезли в Новосибирск. Но, когда питомцу установили протезы, оказалось, что они великоваты, их пришлось перепечатывать. Окончательную операцию собаке провели 5 ноября, она длилась больше четырёх часов. И с того времени Моника привыкает к новым лапам. Сейчас она уже может встать, сесть и пройти без помощи врачей.

"Как полноценная собака", — заключила Леонкина.

Эту историю узнала зоозащитница из Лондона и уже выразила готовность забрать животное к себе и подыскать ему любящих хозяев.