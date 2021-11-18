Казахстанские учёные предложили искать следы инопланетян в ДНК человека

Следы существования инопланетной жизни можно попробовать найти в ДНК человека. С таким предложением выступили учёные из Казахстана, пишет itcrumbs.ru.

По мнению специалистов, информация о существовании жизни вне Земли может быть скрыта в структуре генов человека. Такое предположение родилось из теории о том, что люди являются экспериментом инопланетян, который был проведён сотни миллионов лет назад. Этой же позиции придерживался Фрэнсис Крик, открывший структуру ДНК.

Так, предполагается, что, представив ДНК в виде математической последовательности из символов и цифр, можно расшифровать и прочесть оставленное послание. Изучив структуру, исследователи выявили способности логистических преобразований, их точность и системность. Кроме того, учёных заинтересовало, что в генах часто встречается повторяющийся паттерн "37", что может отсылать к десятичной системе счисления, в которой нормальная температура тела человека — как раз 37 градусов по Цельсию.