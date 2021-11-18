Казахстанские учёные предложили искать следы инопланетян в ДНК человека
По их мнению, представив ДНК в виде математической последовательности из символов и цифр, можно расшифровать и прочесть оставленное послание.
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Следы существования инопланетной жизни можно попробовать найти в ДНК человека. С таким предложением выступили учёные из Казахстана, пишет itcrumbs.ru.
По мнению специалистов, информация о существовании жизни вне Земли может быть скрыта в структуре генов человека. Такое предположение родилось из теории о том, что люди являются экспериментом инопланетян, который был проведён сотни миллионов лет назад. Этой же позиции придерживался Фрэнсис Крик, открывший структуру ДНК.
Так, предполагается, что, представив ДНК в виде математической последовательности из символов и цифр, можно расшифровать и прочесть оставленное послание. Изучив структуру, исследователи выявили способности логистических преобразований, их точность и системность. Кроме того, учёных заинтересовало, что в генах часто встречается повторяющийся паттерн "37", что может отсылать к десятичной системе счисления, в которой нормальная температура тела человека — как раз 37 градусов по Цельсию.
Ранее Лайф рассказывал, что руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поддержал допустившего существование инопланетян главу NASA. Билл Нельсон ранее выразил надежду, что НЛО не являются результатом действий некоего находящегося на Земле противника.
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