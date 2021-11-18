Песков раскрыл, что Путин и Байден в ходе онлайн-саммита обсудят Украину и НАТО

Темами онлайн-саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена станут Украина и активности НАТО у границы РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Естественно, Украина. Много споров вокруг Украины. Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является крайне провокационными действиями Вооружённых сил НАТО, стран НАТО у наших границ", — сказал официальный представитель Кремля в эфире Первого канала.

Песков добавил, что действия альянса не оставляют Москву равнодушной и вызывают обеспокоенность и необходимость принятия адекватных мер, однако, идя на них, власти всё-таки действуют на своей территории.