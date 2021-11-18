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Песков раскрыл, что Путин и Байден в ходе онлайн-саммита обсудят Украину и НАТО

Действия альянса не оставляют Москву равнодушной и вызывают обеспокоенность и необходимость принятия адекватных мер, добавил представитель Кремля.

18 ноября, 18:45
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Темами онлайн-саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена станут Украина и активности НАТО у границы РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Естественно, Украина. Много споров вокруг Украины. Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является крайне провокационными действиями Вооружённых сил НАТО, стран НАТО у наших границ", — сказал официальный представитель Кремля в эфире Первого канала.

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Песков добавил, что действия альянса не оставляют Москву равнодушной и вызывают обеспокоенность и необходимость принятия адекватных мер, однако, идя на них, власти всё-таки действуют на своей территории.

СМИ писали, что Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Песков, комментируя эти данные, отметил, что всё возможно, но реальных договорённостей пока нет. К тому же политологи предложили не ждать особого прорыва от возможной новой встречи глав государств.

А ранее Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ, указал на сигналы НАТО о желании сотрудничать с РФ. Вместе с тем российский лидер призвал как можно дольше сохранять состояние напряжения на Западе. Эта мера, по его словам, нужна для того, чтобы избежать "ненужного конфликта".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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