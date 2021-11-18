"Спартак" выиграл у "Барыса" в КХЛ, забросив пять шайб подряд

Московский "Спартак" на своей площадке выиграл у "Барыса" из Нур-Султана со счётом 5:2. Встреча состоялась в столичном дворце спорта "Мегаспорт".

К середине второго периода хозяева уступила с разницей в две шайбы, но после этого забили пять голов подряд. В составе красно-белых дубль оформил финский нападающий Йори Лехтеря, по разу ворота соперников поразили Александр Хохлачёв, Дмитрий Кугрышев и Александр Никишин. У казахстанской команды отличились Никита Михайлис и Егор Петухов.