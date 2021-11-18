"Спартак" выиграл у "Барыса" в КХЛ, забросив пять шайб подряд
В составе красно-белых дубль оформил финский нападающий Йори Лехтеря.
Фото © ХК "Спартак"
Московский "Спартак" на своей площадке выиграл у "Барыса" из Нур-Султана со счётом 5:2. Встреча состоялась в столичном дворце спорта "Мегаспорт".
К середине второго периода хозяева уступила с разницей в две шайбы, но после этого забили пять голов подряд. В составе красно-белых дубль оформил финский нападающий Йори Лехтеря, по разу ворота соперников поразили Александр Хохлачёв, Дмитрий Кугрышев и Александр Никишин. У казахстанской команды отличились Никита Михайлис и Егор Петухов.
"Спартак" набрал 32 очка, оставшись на восьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Барыс" с 24 баллами идёт десятым на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Спартак" — "Барыс" — 5:2
Шайбы: Михайлис 8' (0:1), Петухов 12' (0:2), Хохлачёв 34' (1:2), Лехтеря 40' (2:2), Лехтеря 50' (3:2), Кугрышев 52' (4:2), Никишин 53' (5:2)
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