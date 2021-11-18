В Альянсе турагентств заявили о сложностях с турами на Новый год

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова порекомендовала приобретать путёвки на новогодние праздники не позже чем за месяц до поездки. В ином случае, отметила она в беседе с Ura.ru, есть риск не попасть в желаемый отель.

"Лучше покупать за месяц – за полтора, потому что позже наплыв большой, спрос большой. Новый год — это высокие даты. Если я буду ждать, когда поменяют или не поменяют правила въезда, я могу остаться без того отеля, в который мне хотелось попасть. Поэтому бронировать нужно заранее, особенно в праздничные даты и любые школьные каникулы", — сообщила Осипова.

Причём данная рекомендация касается как поездок за границу, так и по России. По её словам, в любой стране и регионе сейчас одинаковые правила. Цель власти — защитить своих жителей, а не туристов: "В этом смысле Екатеринбург от Египта ничем не отличается", — подчеркнула эксперт.

С периодом выбора путёвок согласился и глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский. По его словам, по некоторым направлениям и отелям очень высокая "глубина продаж", поэтому в них можно попасть, если забронировать билеты за несколько месяцев или даже за полгода. Высокий спрос сохраняется на курорты. Сейчас доступнее внутренний туризм, поскольку не все страны готовы принимать путешественников.

"Есть локальные направления, менее зарегулированные по сравнению с российскими, но в общем и целом сохраняется достаточно высокий уровень ограничений по путешествиям за рубежом, поэтому внутренний туризм более доступен", — отметил Уманский.