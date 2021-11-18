Аналитики рассказали, куда россияне планируют отправиться на Новый год

Большинство россиян планируют отпраздновать Новый год внутри страны, на долю бронирований по РФ самостоятельных путешественников приходится 91,5%. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителей сервиса поездок и путешествий Туту.ру. При этом отмечается, что до пандемии в период новогодних праздников этот показатель составлял порядка 75–77%.

"Больше всего билетов оформлено на 28–30 декабря. Так, суммарно на эти три дня приходится около 38% бронирований в период с 25 декабря по 10 января, хотя нерабочие дни начинаются только 31 декабря", — отметили в сервисе.

Среди наиболее популярных направлений в зимние праздники Москва (с долей бронирований 27,5%), Санкт-Петербург (10,4%) и Сочи (5,8%). В список востребованных городов вошли Краснодар (3,3%) и Минеральные Воды (2,9%), а также Калининград (2,4%). Такой статистикой поделился сервис планирования путешествий OneTwoTrip.

Отмечается, что средняя стоимость билета на самолёт по России в одну сторону в новогодние праздники составляет 5,6 тысячи рублей, что немного дешевле, чем год назад. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что в основном россияне выбирают пятизвёздочные отели, особенно если речь идёт об отдыхе на горнолыжных курортах. При этом всё чаще любители спорта отдают предпочтение не только богатой трассами Красной Поляне, но и туристическим объектам в других регионах.

"В частности, год от года среди россиян набирает популярность Шерегеш в Кузбассе. В этом месте сейчас активно строится инфраструктура, включая новые отели высокого уровня, рестораны и кафе. Ведь помимо красивой природы туристы нуждаются в комфортных условиях отдыха, и радует, что российские курорты постепенно улучшают качество обслуживания. Это в свою очередь позитивно сказывается на турпотоках", — рассказал Горин.

По мнению первого вице-президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Павла Сигала, россияне хотят провести новогодние праздники на родине из-за частично закрытых границ и постоянно меняющимися правилами въезда в другие страны. Он отметил, что зарубежные поездки могут быть сопряжены с финансовыми потерями и риском заражения коронавирусом.

При этом есть и путешественники, которые планируют провести зимние каникулы на пляжах. По оценке OneTwoTrip, большинство таких россиян намерено посетить Турцию — доля бронирований авиабилетов от всех зарубежных направлений составляет 23,5%. В число популярных маршрутов также входят Армения (11,1%), Молдавия (8%), ОАЭ (4,3%), а также Белоруссия (4,3%). Отмечается, что рейсы по зарубежным направлениями в этом году также обходятся дешевле, чем в прошлом.

"Среди именно пакетных туров лидируют пляжные направления: Египет, Турция, Доминикана, ОАЭ, Куба и Мексика. С этими странами и с Катаром у нас восстанавливается чартерное сообщение, а такие рейсы позволяют сократить стоимость пакетного тура, что повышает привлекательность этих курортов у туристов", — сообщил Горин.

При этом он подчеркнул, что говорить о полном восстановлении выездного туризма можно не раньше 2023 года. А внутренний туризм по итогам 2021 года демонстрирует высокую динамику восстановления и по большинству показателей опережает докризисный 2019 год.