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Губернатор Развожаев заявил о готовности ввести курортный сбор в Севастополе

Эксперимент по взиманию с туристов пошлины, стартовавший в некоторых городах в мае 2018-го, рассчитан до конца 2022 года.

18 ноября, 07:49

Фото © Pixabay

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о готовности ввести курортный сбор в регионе, если данный эксперимент в правительстве посчитают успешным. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Поддерживаю идею введения курортного сбора в Севастополе — это позволит городу направлять больше средств на благоустройство и развитие туристской инфраструктуры. Она у нас испытывает огромную нагрузку в летний сезон. В стране уже есть хороший опыт внедрения инструмента, на Кавказских Минеральных Водах, например", — заявил глава города в беседе с агентством.

По словам Развожаева, сейчас в правительстве стоит вопрос о принятии курортного сбора на законодательном уровне по окончании эксперимента в конце 2022 года.

"Тогда мы будем участвовать", — подчеркнул губернатор.

Напомним, что инициативу в тестовом формате одобрили в июле 2017 года. Согласно законопроекту в течение четырёх лет начиная с 2018 года с туристов стала взиматься плата за пользование инфраструктурой в курортных городах. В эксперименте вызвались участвовать Алтайский, Краснодарский и Ставропольский край, а также Крым.

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Ранее Лайф писал, что льготники могут быть освобождены от уплаты курортного сбора. В Москве для малоимущих предусмотрены в том числе следующие льготы: бесплатная юридическая помощь, адресная социальная помощь, материальная помощь, а также освобождение от уплаты курортного сбора на внутрироссийских курортах.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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