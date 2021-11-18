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Пьяный житель Бийска убил одноклассника и закопал во дворе

Мужчины повздорили, когда выпивали по случаю Дня автомобилиста. Один из приятелей оскорбил покойную жену другого, за что получил молотком по голове.

18 ноября, 07:59
<p>Фото © <a href="https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1629628" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю</a></p>

Фото © Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю

В Бийске 56-летний мужчина расправился с товарищем и закопал его на территории своего приусадебного участка. Ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщает СУ Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Как уточнили в ведомстве, обвиняемый и погибший — одноклассники, отмечавшие День автомобилиста. В ходе распития спиртного у них случился конфликт: один из приятелей оскорбил покойную жену другого, за что получил от него два удара ножом, а также молотком по голове. После этого обвиняемый уснул, а утром закопал тело убитого во дворе дома.

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Мужчина заключён под стражу, следователи устанавливают детали произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее расчленивший отца-пенсионера житель Петербурга показал, как избавился от останков. 35-летнему мужчине предъявлено обвинение. По версии СК, сын убил родителя выстрелом в голову из ружья, после чего разрезал тело электролобзиком.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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