Пьяный житель Бийска убил одноклассника и закопал во дворе

В Бийске 56-летний мужчина расправился с товарищем и закопал его на территории своего приусадебного участка. Ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщает СУ Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Как уточнили в ведомстве, обвиняемый и погибший — одноклассники, отмечавшие День автомобилиста. В ходе распития спиртного у них случился конфликт: один из приятелей оскорбил покойную жену другого, за что получил от него два удара ножом, а также молотком по голове. После этого обвиняемый уснул, а утром закопал тело убитого во дворе дома.