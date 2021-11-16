Убитая девушка, которую нашли в Новосибирске с пробитой головой, оказалась вебкам-моделью

24-летнюю Кристину нашли убитой 21 октября в съёмной квартире в Новосибирске. По данным kp.ru, девушку обнаружили с пробитой головой. В Следкоме отметили, что из дома жертвы пропал её мобильный. Подозреваемого в страшной расправе установили по камерам наблюдения. На кадрах он разговаривал по телефону у подъезда, а затем вошёл в дом.

Теперь выяснились новые подробности о погибшей. Так, по данным "Комсомольской правды – Барнаул", Кристина переехала из Алейска, что в Алтайском крае, в Новосибирск в надежде на лучшую жизнь. По словам знакомой, девушка росла в благополучной семье и была весёлым и жизнерадостным человеком. В детстве она занималась танцами. Однако, повзрослев, открыла для себя вебкам, что стало шоком для всех, кто её знал.

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Подруга позвала её с собой в "бизнес" — работать вебкам-моделью. Та согласилась. Только вот видео, где она устроила порно одного актёра, разошлось не то что по Алейску, а по всему Алтайскому краю. Все были в шоке Знакомая Кристины