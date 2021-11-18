Погранслужба Украины развернула 15 пытавшихся въехать из Белоруссии мигрантов
Выходцы из стран Ближнего Востока заявили, что хотели попасть в Незалежную в туристических целях, а больше всего их интересовали пейзажи Львовской области.
Фото © Госпогранслужба Украины
Украинские пограничники предотвратили попытку 15 мигрантов незаконно въехать на территорию страны из Белоруссии. Всё произошло на пропускном пункте в Черниговской области, говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что выходцы из стран Ближнего Востока направлялись на рейсовом автобусе из Минска. Во время пограничного контроля они заявили, что направляются в Незалежную в туристических целях.
Однако в ходе дополнительной проверки было установлено, что иностранцы, среди которых четверо подростков, прилетели в белорусскую столицу несколько недель назад и тут же направились в Гродненскую область. Как они рассказали, осмотрев достопримечательности на западе соседней республики, они решили заглянуть и на Украину, уверяя, что больше всего их интересуют пейзажи Львовщины. Кроме того, большинство из них имели паспорта, выданные практически одновременно, в сентябре-октябре текущего года. В результате пограничники не впустили их на Украину и приняли решение о возвращении путешественников в Белоруссию.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы разбили лагерь и пытались прорваться через границу.
Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. На следующий день штурмующие границу беженцы забросали камнями польских солдат, им ответили водомётами. Кроме того, пограничники применили светошумовые гранаты, а также газ.
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