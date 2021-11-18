Погранслужба Украины развернула 15 пытавшихся въехать из Белоруссии мигрантов

Однако в ходе дополнительной проверки было установлено, что иностранцы, среди которых четверо подростков, прилетели в белорусскую столицу несколько недель назад и тут же направились в Гродненскую область. Как они рассказали, осмотрев достопримечательности на западе соседней республики, они решили заглянуть и на Украину, уверяя, что больше всего их интересуют пейзажи Львовщины. Кроме того, большинство из них имели паспорта, выданные практически одновременно, в сентябре-октябре текущего года. В результате пограничники не впустили их на Украину и приняли решение о возвращении путешественников в Белоруссию.