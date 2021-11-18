Глава МИД Венгрии Сийярто награждён российским орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто орденом Дружбы. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества наградить Сийярто Петера — министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии", — говорится в документе.

Петер Сийярто занимает пост министра иностранных дел и внеэкономических связей Венгрии с 2014 года. Он неоднократно высказывался против санкционной политики Запада в адрес России. По мнению министра, международное сообщество выбрало ошибочный путь, считая, что Москва якобы представляет угрозу.