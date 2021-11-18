Глава МИД Венгрии Сийярто награждён российским орденом Дружбы
Политик удостоен награды за большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества.
Петер Сийярто. Фото © ТАСС / AP / John Minchillo
Президент России Владимир Путин наградил министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто орденом Дружбы. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества наградить Сийярто Петера — министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии", — говорится в документе.
Петер Сийярто занимает пост министра иностранных дел и внеэкономических связей Венгрии с 2014 года. Он неоднократно высказывался против санкционной политики Запада в адрес России. По мнению министра, международное сообщество выбрало ошибочный путь, считая, что Москва якобы представляет угрозу.
Ранее Лайф сообщал, что Венгрия подписала с "Газпромом" контракт на поставку газа на 15 лет. Соглашение действует до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. В украинском МИД заявили, что Киев разочарован решением Венгрии, которое наносит ущерб отношениям с Украиной.
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