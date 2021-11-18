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Глава МИД Венгрии Сийярто награждён российским орденом Дружбы

Политик удостоен награды за большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества.

18 ноября, 19:17
<p>Петер Сийярто. Фото © ТАСС / AP /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>John Minchillo</p>

Петер Сийярто. Фото © ТАСС / AP / John Minchillo

Президент России Владимир Путин наградил министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто орденом Дружбы. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества наградить Сийярто Петера — министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии", — говорится в документе.

"Это наше дело!": В Венгрии резко осадили Украину из-за реакции на контракт с "Газпромом"

"Это наше дело!": В Венгрии резко осадили Украину из-за реакции на контракт с "Газпромом"

Петер Сийярто занимает пост министра иностранных дел и внеэкономических связей Венгрии с 2014 года. Он неоднократно высказывался против санкционной политики Запада в адрес России. По мнению министра, международное сообщество выбрало ошибочный путь, считая, что Москва якобы представляет угрозу.

Ранее Лайф сообщал, что Венгрия подписала с "Газпромом" контракт на поставку газа на 15 лет. Соглашение действует до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. В украинском МИД заявили, что Киев разочарован решением Венгрии, которое наносит ущерб отношениям с Украиной.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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