"Полнейший мусор": Зрители США обрушились с критикой на толерантный сериал с темнокожей Анной Болейн
Сама актриса уже отвечала после премьеры в Британии, что сосредоточилась на раскрытии образа королевы как матери, и ни на чём другом.
Кадр из видео © YouTube / AMC
Американский зритель, не дожидаясь выхода всего мини-сериала, уже успел оценить темнокожую актрису Джоди Тёрнер-Смит в образе Анны Болейн. В Сети разместили трейлер одноимённого фильма, приуроченный к премьере в США. Комментарии на "Ютубе", мягко говоря, не впечатляют. Глядя на них, с трудом верится в успех самой премьеры, которая ожидается 9 декабря на сервисе AMC+.
"Разве это не культурное присвоение", — вопрошают одни "критики". "Не припомню ни одного портрета Анны Болейн, на котором бы её изобразили темнокожей", — пытаются восстановить историческую "справедливость" другие. "Это абсолютно отвратительно... из-за того, что продюсеры пытаются заработать какие-то социальные очки, используя текущую расовую напряжённость в обществе", — комментируют третьи.
The first trailer for 'Anne Boleyn' reveals Jodie Turner-Smith as the enigmatic queen in the three-part series coming to AMC+. https://t.co/9YMOaahUYy— Collider (@Collider) November 17, 2021
Не отстают и хейтеры в "Твиттере": "Нет уж, спасибо", "Так он в Великобритании вышел несколько месяцев назад. Полнейший мусор", — критикуют сериал в целом американские комментаторы.
Ранее Лайф рассказывал, что "Анна Болейн" изначально вышла в Великобритании и там толерантный сериал с темнокожей королевой закидали негативными отзывами. Основная претензия у зрителей не к цвету кожи актрисы, а к глупому сюжету киноленты. По их мнению, авторы переборщили с темой равноправия, полностью отказавшись от исторической основы.
Сама актриса, кстати, тогда ответила на критику, указав, что сосредоточилась на истории, которую она и создатели сериала хотели рассказать, — "человеческой истории" Анны как матери. Кроме Джоди Тёрнер-Смит в сериале играют ещё двое темнокожих актёров, они заняты в ролях брата и двоюродной сестры королевы.
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