Американский зритель, не дожидаясь выхода всего мини-сериала, уже успел оценить темнокожую актрису Джоди Тёрнер-Смит в образе Анны Болейн. В Сети разместили трейлер одноимённого фильма, приуроченный к премьере в США. Комментарии на "Ютубе", мягко говоря, не впечатляют. Глядя на них, с трудом верится в успех самой премьеры, которая ожидается 9 декабря на сервисе AMC+.

"Разве это не культурное присвоение", — вопрошают одни "критики". "Не припомню ни одного портрета Анны Болейн, на котором бы её изобразили темнокожей", — пытаются восстановить историческую "справедливость" другие. "Это абсолютно отвратительно... из-за того, что продюсеры пытаются заработать какие-то социальные очки, используя текущую расовую напряжённость в обществе", — комментируют третьи.

The first trailer for 'Anne Boleyn' reveals Jodie Turner-Smith as the enigmatic queen in the three-part series coming to AMC+. https://t.co/9YMOaahUYy — Collider (@Collider) November 17, 2021

Не отстают и хейтеры в "Твиттере": "Нет уж, спасибо", "Так он в Великобритании вышел несколько месяцев назад. Полнейший мусор", — критикуют сериал в целом американские комментаторы.

Ранее Лайф рассказывал, что "Анна Болейн" изначально вышла в Великобритании и там толерантный сериал с темнокожей королевой закидали негативными отзывами. Основная претензия у зрителей не к цвету кожи актрисы, а к глупому сюжету киноленты. По их мнению, авторы переборщили с темой равноправия, полностью отказавшись от исторической основы.