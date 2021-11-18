Голикова рассказала, сколько россиян затронет повышение прожиточного минимума и МРОТ

Повышение прожиточного минимума в России с 2022 года затронет около 16 миллионов граждан. А три миллиона россиян почувствуют эффект от увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В общем повышение этих выплат затронет порядка 16 миллионов наших граждан. Повышение МРОТ также затронет заработные платы работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики. Это порядка трёх миллионов наших граждан", — сказала Голикова журналистам.

Вице-премьер пояснила, что от индексации прожиточного минимума зависит размер социальных пособий, в том числе тех, которые выплачиваются на детей. Также к нему привязана федеральная и региональная доплаты к пенсии, страховые выплаты по больничным листам.