Голикова рассказала, сколько россиян затронет повышение прожиточного минимума и МРОТ
От этой индексации зависит размер социальных пособий, в том числе детских, а также уровень доплаты к пенсии.
Татьяна Голикова. Фото © Пресс-служба Правительства РФ
Повышение прожиточного минимума в России с 2022 года затронет около 16 миллионов граждан. А три миллиона россиян почувствуют эффект от увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"В общем повышение этих выплат затронет порядка 16 миллионов наших граждан. Повышение МРОТ также затронет заработные платы работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики. Это порядка трёх миллионов наших граждан", — сказала Голикова журналистам.
Вице-премьер пояснила, что от индексации прожиточного минимума зависит размер социальных пособий, в том числе тех, которые выплачиваются на детей. Также к нему привязана федеральная и региональная доплаты к пенсии, страховые выплаты по больничным листам.
Лайф сообщал, что Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году до 12 тысяч 654 рублей, а МРОТ увеличить на 8,6% — до 13 тысяч 890 рублей. Глава государства заметил, что сумма последнего должна вырасти соразмерно прожиточному минимуму. Путин внесёт поправки об увеличении прожиточного минимума и МРОТ в Госдуму и попросил депутатов поддержать их в ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете.
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