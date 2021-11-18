Патрушев заявил, что саммит Путина и Байдена может пройти в этом году
Темами для обсуждения могут стать украинский вопрос и активность НАТО у российских границ.
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Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться уже в текущем году. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Полагаю, что в этом [году]", — ответил Патрушев на соответствующий вопрос в эфире Первого канала.
Как рассказывал Лайф, ранее сообщалось, что Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Песков, комментируя эти данные, отметил, что всё возможно, но реальных договорённостей пока нет. К тому же политологи предложили не ждать особого прорыва от возможной новой встречи глав государств.
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