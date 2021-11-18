НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Патрушев заявил, что саммит Путина и Байдена может пройти в этом году

Темами для обсуждения могут стать украинский вопрос и активность НАТО у российских границ.

18 ноября, 19:47
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65872/photos/65910" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться уже в текущем году. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Полагаю, что в этом [году]", — ответил Патрушев на соответствующий вопрос в эфире Первого канала.

Как рассказывал Лайф, ранее сообщалось, что Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Песков, комментируя эти данные, отметил, что всё возможно, но реальных договорённостей пока нет. К тому же политологи предложили не ждать особого прорыва от возможной новой встречи глав государств.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1