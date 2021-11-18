Проверку QR-кодов могут ограничить приложением госуслуг

"Скорее всего, с учётом того, что у нас сейчас появилось большее количество фишинговых сайтов, которые генерят фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы с камеры просто смотрели", — цитирует Шадаева ТАСС.