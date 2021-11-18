Проверку QR-кодов могут ограничить приложением госуслуг
Появляется много фишинговых сайтов, которые массово выпускают ложные данные.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Правительство планирует ограничить официальным приложением "Госуслуги. Стопкоронавирус" проверку QR-кодов вакцинированных или переболевших коронавирусом. Это связано с появлением большого количества фишинговых сайтов, которые генерируют фейковые QR-коды, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Скорее всего, с учётом того, что у нас сейчас появилось большее количество фишинговых сайтов, которые генерят фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы с камеры просто смотрели", — цитирует Шадаева ТАСС.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
Ранее Лайф сообщал, что вирусолог Горелов объяснил, кто выиграет от введения QR-кодов. По словам гостя шоу "Дайте сказать", эта мера станет дополнительным рубежом защиты для сознательных и законопослушных граждан.
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