НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Проверку QR-кодов могут ограничить приложением госуслуг

Появляется много фишинговых сайтов, которые массово выпускают ложные данные.

18 ноября, 20:32
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Правительство планирует ограничить официальным приложением "Госуслуги. Стопкоронавирус" проверку QR-кодов вакцинированных или переболевших коронавирусом. Это связано с появлением большого количества фишинговых сайтов, которые генерируют фейковые QR-коды, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Скорее всего, с учётом того, что у нас сейчас появилось большее количество фишинговых сайтов, которые генерят фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы с камеры просто смотрели", — цитирует Шадаева ТАСС.

Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.

Статус о вакцинации от ковида в резюме указывает каждый шестой россиянин

Статус о вакцинации от ковида в резюме указывает каждый шестой россиянин

Ранее Лайф сообщал, что вирусолог Горелов объяснил, кто выиграет от введения QR-кодов. По словам гостя шоу "Дайте сказать", эта мера станет дополнительным рубежом защиты для сознательных и законопослушных граждан.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1