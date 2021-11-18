Путин посмертно наградил девушку, которая спасла женщину и ребёнка на Урале

Дарья Агупова, спасшая тонущую женщину и её ребёнка на Урале, посмертно награждена медалью "За спасение погибавших". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За смелые и решительные действия при спасении людей на воде наградить медалью "За спасение погибавших" Агупову Дарью Владимировну, город Екатеринбург Свердловской области (посмертно)", — говорится в указе.

Трагический инцидент произошёл в июле прошлого года. Дарья увидела, что тонет женщина с ребёнком. Девушка сразу бросилась на помощь, но неудачно упала, ударилась о каменистое дно и сломала ногу.

Несмотря на боль, Дарья смогла вытолкнуть тонущую женщину и ребёнка на поверхность, тем самым спасла их от гибели. Девушка попала в больницу, ей сделали операцию, но спасти её не удалось. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил её к ордену Мужества посмертно.