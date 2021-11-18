В Петербурге возбудили дело из-за жёсткого задержания школьницы пятью полицейскими
Сотрудников МВД могут обвинить в превышении должностных полномочий. Расследование взято на особый контроль в ГСУ СК.
Кадр из видео © VK / Елена Валицкая
Относительно пятерых полицейских, которые с применением силы задержали 14-летнюю школьницу за переход дороги в неположенном месте в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело. Сотрудники СК РФ начали доследственную проверку.
"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — сообщает пресс-служба СУ СК РФ.
Дело взято на особый контроль руководства ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Отмечается, что будут установлены все обстоятельства происшедшего, а также дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции.
Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге пятеро полицейских скрутили школьницу за переход в неположенном месте. Стражи порядка пытались затолкать плачущего ребёнка в служебный автомобиль, но им помешали прохожие. В МВД также разбираются в произошедшем.
Комментариев: 0