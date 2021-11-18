В Петербурге возбудили дело из-за жёсткого задержания школьницы пятью полицейскими

Относительно пятерых полицейских, которые с применением силы задержали 14-летнюю школьницу за переход дороги в неположенном месте в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело. Сотрудники СК РФ начали доследственную проверку.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

Дело взято на особый контроль руководства ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Отмечается, что будут установлены все обстоятельства происшедшего, а также дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции.