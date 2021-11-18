Украинский министр Лещенко чуть не расплакался на брифинге о предотвращённом покушении

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко чуть не прослезился, выступая на брифинге, где шла речь об успешно проведённой силовыми структурами операции по предотвращению покушения на него.

На YouTube-канале силового ведомства была опубликована запись, где глава МВД Денис Монастырский подробно рассказал о задержании злоумышленников, исполнявших заказ. После чего слово передали министру, который признался, что узнал о факте подготовки преступления незадолго до встречи с журналистами. Министр аграрной политики говорил сбивчиво, с нахлынувшими на него эмоциями он не мог совладать, и на его глазах практически выступили слёзы.

Монастырский рассказал прессе, что нападение на Лещенко готовилось из-за якобы долгов чиновника. Одним из заказчиков был некий гражданин США. Американское посольство в Киеве уведомлено об этом. Задержанные находятся в изоляторе, им инкриминируются четыре особо тяжкие статьи и грозит пожизненное лишение свободы.