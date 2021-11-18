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Украинский министр Лещенко чуть не расплакался на брифинге о предотвращённом покушении

Чиновник тщательно подбирал слова, старался сдерживать эмоции, но скупая слеза всё же выступила.

18 ноября, 20:56
<p>Кадр из видео © YouTube-канал / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=4FkLG7RPomw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД Украины</a></p>

Кадр из видео © YouTube-канал / МВД Украины

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко чуть не прослезился, выступая на брифинге, где шла речь об успешно проведённой силовыми структурами операции по предотвращению покушения на него.

На YouTube-канале силового ведомства была опубликована запись, где глава МВД Денис Монастырский подробно рассказал о задержании злоумышленников, исполнявших заказ. После чего слово передали министру, который признался, что узнал о факте подготовки преступления незадолго до встречи с журналистами. Министр аграрной политики говорил сбивчиво, с нахлынувшими на него эмоциями он не мог совладать, и на его глазах практически выступили слёзы.

Монастырский рассказал прессе, что нападение на Лещенко готовилось из-за якобы долгов чиновника. Одним из заказчиков был некий гражданин США. Американское посольство в Киеве уведомлено об этом. Задержанные находятся в изоляторе, им инкриминируются четыре особо тяжкие статьи и грозит пожизненное лишение свободы.

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Ранее Лайф сообщал о покушении на советника президента Украины Сергея Шефира, которое было совершено 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, стрелок ранил водителя. Сам Шефир не пострадал. В Раде тогда озвучили версии произошедшего, в числе которых имеется якобы "русский след". Шефир позже назвал цель покушения.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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