СМИ: Марина Хлебникова госпитализирована в тяжёлом состоянии
По предварительным данным, певица оказалась на искусственной вентиляции лёгких после пожара в её квартире.
Марина Хлебникова. Фото © ТАСС / Алексей Филиппов
Российская певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в Москве, она госпитализирована в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Mash.
По его предварительным данным, пожар возник в доме на улице Ратной, где находится квартира певицы. В больницу кроме неё попал ещё один человек. Отмечается, что она сама на искусственной вентиляции лёгких.
По информации Лайфа, площадь возгорания составила десять квадратных метров. Оно было ликвидировано в 22:51. Эвакуировано два человека, спасены трое.
Как сообщалось ранее, Марина Хлебникова признавалась, что неизлечимо больна. Из-за болезни, которую артистка так и не назвала, она сильно постарела и сбросила вес.
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