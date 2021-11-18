СМИ: Марина Хлебникова госпитализирована в тяжёлом состоянии

Российская певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в Москве, она госпитализирована в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Mash.

По его предварительным данным, пожар возник в доме на улице Ратной, где находится квартира певицы. В больницу кроме неё попал ещё один человек. Отмечается, что она сама на искусственной вентиляции лёгких.

По информации Лайфа, площадь возгорания составила десять квадратных метров. Оно было ликвидировано в 22:51. Эвакуировано два человека, спасены трое.