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СМИ: Марина Хлебникова госпитализирована в тяжёлом состоянии

По предварительным данным, певица оказалась на искусственной вентиляции лёгких после пожара в её квартире.

18 ноября, 20:38
<p>Марина Хлебникова. Фото © ТАСС / Алексей Филиппов</p>

Марина Хлебникова. Фото © ТАСС / Алексей Филиппов

Российская певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в Москве, она госпитализирована в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Mash.

По его предварительным данным, пожар возник в доме на улице Ратной, где находится квартира певицы. В больницу кроме неё попал ещё один человек. Отмечается, что она сама на искусственной вентиляции лёгких.

Певица Марина Хлебникова попала в больницу после трагической смерти мужа

Певица Марина Хлебникова попала в больницу после трагической смерти мужа

По информации Лайфа, площадь возгорания составила десять квадратных метров. Оно было ликвидировано в 22:51. Эвакуировано два человека, спасены трое.

Как сообщалось ранее, Марина Хлебникова признавалась, что неизлечимо больна. Из-за болезни, которую артистка так и не назвала, она сильно постарела и сбросила вес.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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